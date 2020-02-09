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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المحامين» تتلقى 17 طعنًا وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين فى الانتخابات.. الثلاثاء

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:16 م
سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد
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تعلن النقابة العامة للمحامين، بعد غد الثلاثاء، الكشوف النهائية للمرشحين في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها فى 15 مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وكانت النقابة أغلقت، الخميس الماضي، باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين، التي من المقرر الفصل فيها، غدا الإثنين، من خلال اللجنة المختصة، تمهيدا لإعلان الكشوف النهائية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين، عن أنها تلقت 17 طعنا على المرشحين تم حجز 16 للحكم وتأجيل طلب إلى جلسة 1 مارس للتصحيح.

يشار إلى أن اللجنة المشرفة على تلقى طلبات المرشحين فى الانتخابات، تلقت 19 مرشحا على منصب النقيب، وأكدت أنها لم تتلقِ سوى طلب تنازل واحد من أحد المرشحين لهذا المنصب.

وتلقت النقابة العامة للمحامين أوراق المرشحين لمنصب نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة، في الفترة من 30 يناير حتى 2 فبراير الجاري، وشكلت 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، بواقع لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها قاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف، وثالثة على مقاعد الهيئات العامة والشركات.

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