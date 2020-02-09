تفاصيل الحلقة 27 من «الأخ الكبير»

يواصل الفنان محمد رجب استقبال ردود الأفعال حول مسلسل "الأخ الكبير"، والذي لاقي نجاحًا كبيرًا عبر منصات مواقع التواصل الاحتماعي، إضافة إلى تصدره مؤشرات البحث، وخاصة في الحلقة الـ27.وشهدت الحلقات الأخيرة تطورات جديدة طرأت على أحداث المسلسل، حيث تمكن "حربي أبورجيلة" من إثبات براءة شقيقته "صفية"، وذلك عن طريق العثور على الشاب الذي ظهر معها في الفيديو، والذي تم تصويره في المخزن الخاص بمحل السيدة عبير، والسؤال الذي جعل الجماهير في حيرة، ما السبب الأساسي وراء فعل عبير لذلك.كما استكملت أحداث الحلقة الماضية من مسلسل «الأخ الكبير» بأحداث شيقة، وهي ذهاب حربي إلى المقابر، وذلك من أجل دفن صفية ويلتقي صابر وعائلته، الذين رفضوا دفنها قبل معرفة الحقيقة، ولكن بعد معرفة الحقيقة وافقوا على دفنها.وعند حضور رجال الشرطة تمكن حربي من الهروب مرة أخرى، ولكن في تلك المرة كان معه صابر الذي أطلق النار على الشاب الذي كان مع زوجته في الفيديو، مما جعل حربي في حيرة جديدة، بعدما شعر أنه وصل إلى خيط في ذلك القضية، وسيبدأ بالبحث عن دليل براءة جديد.وفوجئ عشاق ومحبو المسلسل في نهاية الحلقة بذهاب حربي إلى الضابط خالد، وأعلن أنه وضع الجثة في مكان عمل والده الحاج أبورجيلة، والتي من المتوقع أن تكون جثة فريدة، بعد غيابها لمدة خمس حلقات تقريبًا.يعرض مسلسل «الاخ الكبير»، على قناة "CBC"، في تمام الساعة الـ 8 مساءً وإعادتها تكون خلال ثلاث فترات الأولى في تمام الساعة 11 مساءً على قناة "سي بي سي دراما" والثانية في صباح اليوم التالي في تمام الساعة 11 صباحًا من عبر قناة "سي بي سي"، والعرض الأخير يكون عبر قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة 2 مساءً.وينتمي مسلسل "الأخ الكبير" لنوعية أعمال الـ45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، رندا البحيري، هاجر أحمد، إيهاب فهمي، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبدالعزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.