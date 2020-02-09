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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تدعم الشركات المعنية بمكافحة كورونا بـ43 مليار دولار

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أعلن البنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، أنه سيقدم 300 مليار يوان (43 مليار دولار)، لمساعدة الشركات المعنية بمكافحة فيروس كورونا، الذي اجتاح البلاد وأصاب عشرات الآلاف.

وأوضح بنك الشعب الصيني، في بيان نشره على موقعه: إنه سيقدم أول شريحة من حزمة التمويل لصناديق إعادة الإقراض الخاصة، يوم الإثنين، مشيرًا إلى أنه سيدعم المؤسسات المالية لتوفير القروض للكيانات والشركات الرئيسية المشاركة في التصدي والوقاية من الوباء.

من جانبه، قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني، ليو قوه تشيانغ: إن تسعة بنوك وطنية كبرى، بالإضافة إلى مصارف محلية في 10 مقاطعات ومدن، مؤهلة للحصول على التمويل الخاص، والتي تشمل مقاطعة هوبي- مركز تفشي الفيروس- وكذلك تشجيانج وقوانجدونج وشنجهاي.

وأضاف ليو: إن حزمة التمويل تهدف لمساعدة الشركات على الصعيدين الوطني والمحلي، مؤكدًا أن المؤسسات المالية بحاجة إلى مراجعة وإصدار القروض بسرعة، وأن عليها منح الأموال في غضون يومين.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيتعقب حركة الأموال وكيفية استخدامها، وسيتم معاقبة أي جهة أو شخص يخالف القواعد، مضيفًا أن نطاق الشركات المستفيدة لا ينبغي أن يكون واسعًا للغاية.

وتسبب تفشي المرض، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان- عاصمة هوبي- في توقف العمل بمناطق عديدة بالبلاد، ويهدد بالحد من النمو الاقتصادي في الصين، وحتى الآن أعلنت السلطات مقتل أكثر من 800 شخص وإصابة ما يزيد على 37 ألفًا.

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