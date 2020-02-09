الجامعة العربية تدعو لنشر التسامح.. وترفض ربط الإسلام بالإرهاب

دعت الأمانة العامة للجامعة العربية دولها الأعضاء بدعم نشر رسالة الوئام والمودة بين الأديان في المساجد والكنائس والمعابد وغيرها من أماكن العبادة كل على حسب إيمانه ومعتقداته الدينية وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي دعما لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.جاء ذلك في بيان وزعته اليوم بمناسبة أسبوع الوئام العالمي بين الأديان، الذي يحتفل به العالم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير منذ عام ٢٠١١، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر ٢٠١٠.وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، إن أسبوع الوئام العالمي بين الأديان منصة سنوية لنشر الوعى والتفاهم بين مجموعات حوار الأديان والنوايا الحسنة، مؤكدة دعم الأمانة العامة الدائم والمستمر للقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 مارس2011 والخاص بمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الأشخاص بسبب دينهم أو معتقداتهم.وأكدت بهذه المناسبة دعم الأمانة العامة أيضا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمدته في مارس 2010 والخاص بمناهضة تشويه صور الأديان مع الدعوة لضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لبلورة إجماع دولي يضمن احترام كل الأديان لمواجهة الحالات الخطيرة من التعصب والتمييز وأعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد وأعمال التخويف والإكراه بدافع التطرف الديني.وأعربت عن رفض الأمانة العامة مجددا أى محاولات للربط بين الإسلام والإرهاب في ضوء القيم والمبادئ التي يدعو إليها الدين الإسلامي الحنيف، والمتمثلة في التسامح وقبول الآخر واحترامه بصرف النظر عن عقيدته أو لونه أو جنسه والتعايش السلمي وتعزيز الحريات الأساسية بما في ذلك الحرية الدينية.