اعتقال 3 إرهابيين من داعش جنوب الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، اعتقال ثلاثة إرهابيين في منطقة حمام العليل، جنوب الموصل.وقالت المديرية في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 16، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة الفوج الأول، لواء المشاة 75، ألقت القبض على 3 إرهابيين في قرية العريج بمنطقة حمام العليل أيمن الموصل.وأضافت المديرية أن المعتقلين من العناصر التي قدمت دعما معلوماتيا وترويجا لأفكار داعش وتحريضا ضد القوات الأمنية قبل التحرير.