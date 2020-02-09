المنوفية: رفع 2500 طن نواتج هدم وتجميل مدخل قرية شنوان

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تم رفع مايقرب من 2500 طن نواتج هدم وتطهير بمدخل قرية شنوان منذ بدء رفع التراكمات، ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بتشجير المنطقة لإضفاء مظهر حضاري واستغلالها كمشتل للوحدة المحلية عقب الإنتهاء من رفع كافة التراكمات والمخطط لها الثلاثاء المقبلوشدد المحافظ علي أن تحسين البيئة والحفاظ علي المظهر الجمالي علي رأس أولوياته، وأنه سيتم البدء في رفع تراكمات الهدم نواتج التطهير علي جانبي طريق ترعة القاصد، بدءا من يوم الخميس المقبل عقب الإنتهاء من رفع كافة التراكمات بمدخل قرية شنوان.وأشاد بالجهود المبذولة من قبل القائمين علي رفع هذه التراكمات وطالبهم بسرعة الإنجاز والإنتهاء من المهام المطلوبة في أسرع وقت ممكن، موجها كذلك برفع كفاءة وتجميل مدخل قريتي شنوان ومليج، جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة شبين الكوم التي رافقه خلالها الأستاذ محمد موسى، نائب المحافظ، وبحضور رئيس مركز ومدينة شبين الكوم.