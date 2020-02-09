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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

شبانة عن بلاغ هشام يونس بشأن إهدار المال العام بـ«الصحفيين»: «اتحفظ»

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:57 م
محمد شبانة
محمد شبانة
الحسين عبيد
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قال الكاتب الصحفي محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن البلاغ الذي تقدم به هشام يونس أمين الصندوق السابق، بتاريخ 7 أكتوبر 2019، برقم 3071، للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد مجلس النقابة السابق والحالي، واتهامهم بإهدار المال العام، في اتهامات مُرسلة، تم حفظه بتاريخ 26 يناير.

وأضاف شبانة في تصريحات صحفية: "هذا الحفظ يرفق معه رسالة توجه للجمعية العمومية، لتعرف حقيقة ما يجري ومحاولات هدم نقابة الصحفيين العريقة، وأن المجلس بالكامل دون استثناء تصدى لهذه المزاعم، بجميع المحاضر الرسمية في الأشهر الست الأخيرة، وحفاظًا على قيمة النقابة، وحتى لا يكون هذا الكلام الفارغ عنها متناول أمام العامة، لم نكن نتحدث عن هذه الأمور، ولكن بعد حفظ البلاغ، وجب الإعلان أمام الرأي العام، حتى يتضح للجميع قيمة ومكانة نقابة الصحفيين ومجالسها المتعاقبة.

وتابع: "أما الحقوق القانونية للنقابة وأعضاء مجالس النقابة السابقة والحالية فلها رأي آخر، وهناك لجنة تم تشكيلها من المجلس للنظر في أسباب الاستقالة التي من المقرر البت فيها قريبًا جدًا، والزميل تم إعفاؤه من أمانة الصندوق بأغلبية ساحقة، بينما اعترض زميل واحد، في حين تغيب حسين الزناتي لسفره".

ووجه شبانة الشكر والتقدير للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، لأنه أظهر حقيقة ما يجري في النقابة، دون تدخل منها.

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