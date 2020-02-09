حظر سير سيارات النقل الثقيل داخل مدينة كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، القرار رقم 106 لسنة 2020م، بحظر سير سيارات النقل الثقيل والمقطورة التى تزيد حمولتها عن 5 أطنان أو أكثر من السير داخل مدينة كفر الشيخ.ونص القرار على أن يتم الالتزام بالطرق المُخصصة لتلك المركبات، ويُستثنى من ذلك السيارات المُحملة بالمواد البترولية، وكذلك السلع التموينية، على أن يتم السماح لهم بالدخول لمدينة كفر الشيخ، من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحًا.وكان محافظ كفر الشيخ، شدد فى وقت سابق، على تكثيف حملات التوعية لقائدى السيارات خاصةً على الطرق السريعة، وتحقيق السيولة المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية لفتح الشوارع المغلقة.