مجلس الأمن يحقق في نقل تركيا مقاتلين أجانب إلى ليبيا

أفادت مصادر في الأمم المتحدة لـ«سكاي نيوز عربية»، اليوم الأحد، بأن فريق خبراء لجنة عقوبات مجلس الأمن المعنية بليبيا بدأ التحقيق في الاتهامات الموجهة لتركيا بنقل مقاتلين أجانب من سوريا إلى ليبيا.وأضافت المصادر أن هناك معلومات بشأن قيام طيران عسكري تركي بنقل مقاتلين سوريين من غازي عنتاب إلى إسطنبول ومن ثم إلى ليبيا.وأشارت المصادر إلى أنه تم نشر 3 آلاف عنصر من المقاتلين السوريين في المناطق التابعة لحكومة الوفاق الليبية.