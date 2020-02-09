هاني سامي وعلا جمال الدين يترشحان على عمومية «روز اليوسف»

انطلق اليوم الأحد سباق الانتخابات في المؤسسات الصحفية القومية، التي تجري لاختيار مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، بفتح باب الترشح، ويستمر تلقي الطلبات حتي يوم الخميس المقبل.ويرأس المستشار عادل بريك – عضو الهيئة الوطنية للصحافة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، اللجنة العليا للإشراف على انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وكذلك إصدار التعليمات المنظمة لإجراء الانتخابات بإجراءات الانتخابات والجدول الزمني لمراحلها المختلفة.وتقدمت اليوم، علا جمال الدين نائب مدير عام الشئون المالية والإدارية لمؤسسة روزاليوسف، باوراقها لخوض الانتخابات على عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة.كما تقدم هانى سامى عبدالعزيز إبراهيم الصحفى بجريدة روزاليوسف لعضوية الجمعية العمومية للمؤسسة.وتواصل اللجنة المختصة بمؤسسة روزاليوسف فى استقبال طلبات المرشحين على انتخابات الجمعية العمومية ومجلس إدارة المؤسسة حتى الخميس المقبل.وجاءت شروط الترشح على النحو التالي:1-أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة.2-أن يكون أمضي مدة لا تقل عن خمس سنوات في المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، وسبع سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين، طبقا الفقرة (4) من المادة 35 من قانون رقم 179 لسنة 2018 تنص على: يشترط في العضو المنتخب بالجمعيات العمومية أن يكون قد أمضى خمس سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.والفقرة (3) مادة (39) من القانون نفسه تنص على: يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة.3-أن يقدم بيانًا بالسيرة الذاتية موضحًا بها المؤهل والخبرات والصفة.4-إقرار بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة.5-إقرار أي حالة تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة في القانون.6-إقرارعدم وجود أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود والتي تتم لحساب المؤسسة.7-أن يرفق بطلب الترشيح صورة من كارنيه نقابة الصحفيين الساري بالنسبة للصحفيين.ويسلم للمرشح إيصال يفيد استلام لجنة الانتخابات للأوراق المبينة سابقًا محددًا به ساعة وتاريخ تقديمها.ويعتبر العمال كل من يقوم بأعمال يدوية، كما يعتبر إداريًا كل من يقوم بأعمال إدارية أو كتابية ولم تثبت له صفة الصحفي أو العامل.وتثبت صفة المرشح أو الناخب بحسب الكشوف التي تحررها المؤسسة المعنية.ويعتد في ثبوت الصفة بالوضع القائم يوم صدور هذا القرار ولا يعتد بأي تغيير لاحق حتى يوم الانتخابات.كانت الهيئة الوطنية للصحافة قررت إجراءات الانتخابات على النحو التالي:1- تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات أعضاء الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية برئاسة المستشار عادل بريك عضو الهيئة ونائب أول رئيس مجلس الدولة.2- مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية لموافاة الهيئة ببيانات شاملة للعاملين بها لمراجعتها وتدقيقها، وذلك لإعداد قوائم بأسماء الناخبين كل حسب صفته.3- مخاطبة المؤسسات لتجهيز المقار الانتخابية بها وفقًا للشروط التي تضعها الهيئة، وقيام نخبة من الهيئة بالتأكد من جاهزية المقار المعدة لهذا الغرض.4- تتولى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات إصدار القرارات المنظمة لسير العملية الانتخابية، بحيث تشتمل على:-مواعيد الانتخابات - وشروط الترشح والقواعد المنظمة له - وتشكيل اللجان الفرعية التي ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية - وتشكيل فريق عمل من العاملين بالهيئة تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.5- فتح باب الترشح، ويتم إعداد كشوف بأسماء المرشحين ونشرها بالمؤسسات الصحفية لتلقي الطعون.يتم تلقي الطعون، وتقوم اللجنة العليا بعقد اجتماع لفحصها والرد عليها.6- يتم إعداد القوائم النهائية بأسماء المرشحين وموافاة المؤسسات بها لتعليقها في أماكن واضحة بالمؤسسة تمهيدًا لإجراء الانتخابات.7- تتولى الهيئة الوطنية للصحافة (بجميع العاملين بها) إعداد بطاقات الانتخابات والتأكد من صحتها ومراجعتها وطبعها بألوان مختلفة (حيث يتم طبع بطاقات انتخاب صحفيين – إداريين – عمال بألوان مختلفة) وتقسيمها حسب أعداد العاملين في كل مؤسسة وتجهيز الملفات وتسليمها لرؤساء اللجان الفرعية.8- تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات في المؤسسات الصحفية القومية.9- موافاة المؤسسات بنتيجة الانتخابات رسميًا، والسماح بفتح باب الطعون لتفحصها اللجنة العليا تمهيدًا لاعتماد النتيجة بشكل نهائي.- ومن المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات أربعة أسابيع.وقررت الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنتين للإشراف العام على انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.كانت الهيئة الوطنية للصحافة قررت تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة، برئاسة المستشار عادل بريك عضو الهيئة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، وتم تكليف مجدي البدوي عضو الهيئة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونائب رئيس اتحاد عمال مصر برئاسة لجنة المتابعة الميدانية للانتخابات، والأستاذ صلاح عبد المنعم خضر رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للصحافة مديرًا تنفيذيًا لأعمال اللجنة.وأوضحت اللجنة، أنه يمثل العمال في الشركة القومية للتوزيع بثلاثة مقاعد، كما يُمثل العمال الإداريون بثلاثة مقاعد.كما حددت اللجنة مواعيد الانتخابات في المؤسسات القومية، والتي تبدأ في مؤسسة الأهرام يوم 5 مارس المقبل وفي مؤسستي أخبار اليوم ودار الهلال الأحد 8 مارس، بينما تجري في مؤسستي دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية" ودار المعارف يوم 10 مارس المقبل.وتختتم الانتخابات بمؤسسة روزاليوسف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية للتوزيع، يوم الخميس 12 مارس.