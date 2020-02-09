«النصب بالتوراة».. تفاصيل اعتقال حاخام إسرائيلي وزوجته

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتقال الحاخام إليعازر بيرلاند، 83 عاما، لاتهامه بارتكاب جرائم جنسية، والاحتيال على المرضى، والتهرب الضريبي، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وأوضحت شرطة الاحتلال أنه تم اعتقال بيرلاند، وزوجته، و5 أعضاء من طائفة «شوفو بونيم» المتطرفة، لاشتراكهم معه في التهم الموجهة ضده، مشيرةً إلى أن التحقيقات في تلك الاتهامات مستمر منذ فترة.اتجار بمرضى السرطانوأكدت أن إليعازر طالب مريضة بالسرطان بعدم التوجه للمستشفى، والتعامل معه مقابل المال، على أن يتم شفائها، بالإضافة إلى أنه، والمجموعة التي تعاونه، استخدام عدد من الحسابات البنكية لتحويل الأموال لحساباتهم الرئيسية، في عملية غسيل أموال، من أجل التهرب من الضرائب.وأضافت أن الأدلة تفيد بوجود أكثر من 200 شخص تعاملوا مع الحاخام إليعازر، وقالوا إنهم دفعوا له المال مقابل وعود زائفة، كما أنه يأخذ مبالغ كبيرة من ذوي الإعاقة على أنه سيعالجهم، حيث وصلت المبالغ لعشرات الآلاف من الشواكل، للحصول على البركات ومن ثم الشفاء.العلاج المعجزةوطالبت شرطة الاحتلال أي شخص يعتقد أنه تعرض للاحتيال من قبل إليعازر، الاتصال بهم والإدلاء بشهادتهم، مضيفةً أنها عثرت على مجموعات من القطرات والحبوب والعقاقير في مقر استقبال إليعازر للمرضى الذين يذهبون إليه، التي يتم توزيعها على أنها «العلاج المعجزة»، واتضح أنها مجرد مجموعات من الحبوب المسكنة والمضادات الحيوية وغيرها.تأهيل الموتى للحياة الأخرىوأوضحت شرطة الاحتلال أن إحدى الحالات التي نصب عليها إليعازر، كانت لمريض في حالة موت سريري، إذ طلب الحاخام من عائلته مبالغ كبيرة من أجل معالجته، وعندما مات، طالبته العائلة باسترداد الأموال، لكنه طالبهم بدفع المزيد حتى يأهل المتوفى في المراحل الأولى من الموت والحياة الأخرى.وكان إليعازر مسجونًا، بتهمة اغتصاب سيدة لجأت له من أجل الحصول على فتوى تجيز لها العودة إلى زوجها، وخرج منذ أقل من عام.وقبل نحو 6 أعوام، هرب الحاخام إليعازر، إلى هولندا، بعد إدانته باغتصاب سيدات لجأن له من أجل الحصول على فتاوى أو بركات،وتم اعتقاله فور وصوله هناك.