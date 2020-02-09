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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:29 م
رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني
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أكدت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني للشئون الإعلامية الوزيرة فردوس عاشق عوان، موقف باكستان الداعم للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967، وعاصمتها مدينة القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن ذلك جاء خلال لقاء الوزيرة فردوس عاشق عوان مع سفير فلسطين لدى باكستان أحمد جواد ربعي في العاصمة إسلام آباد، حيث استعرض الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي الرافض لخطة السلام الأمريكية، والتداعيات والمخاطر الكارثية لهذه الخطة، من تقويضها لعملية السلام، وانتهاكها للشرعيات والمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وكذلك تقويضها لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، وذات سيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.

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