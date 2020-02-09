رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خطة جديدة لتطوير حديقة «الخالدين» الإسماعيلية

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:27 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى دياب
طباعة
أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، توجيهات بسرعة إعداد خطة تنفيذية ومقايسة تقديرية لتطوير ورفع كفاءة جميع منشآت حديقة الخالدين بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحديقة، وإجراء كل أعمال الصيانة اللازمة لها لاعتبارها متنفس عام للمواطنين.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها محافظ الإسماعيلية للحديقة، والتي رافقه خلالها المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، وأحمد الإسناوي رئيس حي ثالث وعدد من القيادات التنفيذية لمتابعة، وتفقد الوضع العام للحديقة، ومناقشة مقترحات تطويرها على الطبيعة.
خطة جديدة لتطوير حديقة «الخالدين» الإسماعيلية
خطة جديدة لتطوير حديقة «الخالدين» الإسماعيلية
خطة جديدة لتطوير حديقة «الخالدين» الإسماعيلية
خطة جديدة لتطوير حديقة «الخالدين» الإسماعيلية
خطة جديدة لتطوير حديقة «الخالدين» الإسماعيلية
خطة جديدة لتطوير حديقة «الخالدين» الإسماعيلية
خطة جديدة لتطوير حديقة «الخالدين» الإسماعيلية
خطة جديدة لتطوير حديقة «الخالدين» الإسماعيلية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عبدالعال لـ رئيس هيئة الرقابة المالية: «شيل إيدك من جيبك»

منذ حوالي 16 ساعة

محمد رمضان لقائد الطائرة: «آسف وأنا تحت أمرك»

منذ حوالي 22 ساعة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوجة مخنوقة والأب والطفلة مهشما الرأس

أول صور من مسرح «مذبحة حدائق الأهرام»

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

السباحة 30 دقيقة تحرق 350 سعرة حرارية

مأكولات طبيعية تحارب «الكبد الدهنى»

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

دراسة: الأمريكيون قلقون من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

وفد طلابى سعودى يشارك فى مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية

إبراهيم أحمد عيسى في القائمة الطويلة بجائزة راشد عن «حكاية الأشبوني»

عواض: 14 دولة تشارك فى مهرجان أسوان للفنون والثقافة

الآداب تصدر «أنا تيتوبا» العبدة السوداء التى اتُّهمت بالشعوذة