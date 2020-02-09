خطة جديدة لتطوير حديقة «الخالدين» الإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، توجيهات بسرعة إعداد خطة تنفيذية ومقايسة تقديرية لتطوير ورفع كفاءة جميع منشآت حديقة الخالدين بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث، من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحديقة، وإجراء كل أعمال الصيانة اللازمة لها لاعتبارها متنفس عام للمواطنين.جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها محافظ الإسماعيلية للحديقة، والتي رافقه خلالها المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، وأحمد الإسناوي رئيس حي ثالث وعدد من القيادات التنفيذية لمتابعة، وتفقد الوضع العام للحديقة، ومناقشة مقترحات تطويرها على الطبيعة.