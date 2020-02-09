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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العنانى يتفقد التشطيبات النهائية بقصر البارون (صور)

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:26 م
العناني
العناني
رامى حسين ومها صلاح
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زار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، قصر البارون بمصر الجديدة، لتفقد أعمال التشطيبات النهائية للمشروع وتجهيزه تمهيدا لافتتاحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتفقد العناني، العربات والبوابات الإلكترونية للقصر ونظام التأمين الإلكتروني ونظم الإضاءة الخاصة بالعرض وأعمال تجهيز شاشات العرض المالتيميديا culturama ومنطقة الخدمات السياحية لخدمة الزائرين.

وأشار إلى أن القصر بعد افتتاحه سيأخذ زائريه في رحلة إلى الماضي حين بدأ البارون إمبان في إنشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياة اليومية المعروفة في أوائل القرن العشرين، حيث تم عرض إحدى عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر، وذلك بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة، مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي؛ لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

كما تفقد العناني، أعمال تجهيز شاشات العرض الإلكترونية culturama لعرض صور وأفلام وثائقية عن أعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي خلال ذلك الوقت.

كما تعرض هذه الشاشات أيضا، صورًا للبارون إمبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر.

كما سيشمل القصر مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.
العنانى يتفقد التشطيبات النهائية بقصر البارون (صور)
العنانى يتفقد التشطيبات النهائية بقصر البارون (صور)
العنانى يتفقد التشطيبات النهائية بقصر البارون (صور)
العنانى يتفقد التشطيبات النهائية بقصر البارون (صور)

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