رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صفعة لـ«بي إن سبورت».. خدمة لإذاعة مباريات البريميرليج على الإنترنت

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:14 م
بي إن سبورت
بي إن سبورت
إسراء صلاح الدين
طباعة
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن خدمة جديدة يسعى ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذى الجديد للدورى الإنجليزى لإدخالها على شبكات الإنترنت، والتي ستمثل صفعة قوية لسلسلة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية.

وقالت الصحيفة إن هذه الخدمة هي شبيهة بخدمة "نيتفليكس"، والتي ستتيح إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي على صفحات الإنترنت ليشاهدها الملايين حول العالم، ما يعني أن الحقوق الحصرية التي اشترتها القنوات القطرية لإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي لم تعد موجودة.

وتابعت أن ماسترز يقول إن مثل هذه التقنية ستسمح بزيادة إيرادات الأندية في الوقت الذي ستستمتع فيه الجماهير بالمسابقة بأسعار منخفضة.

وتصل تكلفة مشاهدة الدورى الإنجليزى فى إنجلترا حوالى 912 جنيه إسترلينى سنويًا، أو 76 جنيهًا إسترلينيًا فى الشهر، وستكون الخدمة الجديدة بأسعار أقل بكثير عما هى عليه حاليًا بالنسبة للجماهير.

وأكدت الصحيفة أنه في حال تم تنفيذ هذه الخدمة، ستكون مبارايات الدوري الإنجليزي متاحة في 188 دولة مقابل 10 دولارات فقط شهريًا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

العثور على 3 جثث بـ«منور شقة» في حدائق الأهرام

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة فى «مذبحة حدائق الأهرام».. الأب احتضن ابنته وانتحر

منذ حوالي 15 ساعة

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

منذ حوالي 10 ساعات

«شكرى» يكشف آخر مستجدات مفاوضات «النهضة»

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوجة مخنوقة والأب والطفلة مهشما الرأس

أول صور من مسرح «مذبحة حدائق الأهرام»

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

السباحة 30 دقيقة تحرق 350 سعرة حرارية

مأكولات طبيعية تحارب «الكبد الدهنى»

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

دراسة: الأمريكيون قلقون من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

وفد طلابى سعودى يشارك فى مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية

إبراهيم أحمد عيسى في القائمة الطويلة بجائزة راشد عن «حكاية الأشبوني»

عواض: 14 دولة تشارك فى مهرجان أسوان للفنون والثقافة

الآداب تصدر «أنا تيتوبا» العبدة السوداء التى اتُّهمت بالشعوذة