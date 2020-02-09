صفعة لـ«بي إن سبورت».. خدمة لإذاعة مباريات البريميرليج على الإنترنت

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن خدمة جديدة يسعى ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذى الجديد للدورى الإنجليزى لإدخالها على شبكات الإنترنت، والتي ستمثل صفعة قوية لسلسلة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية.وقالت الصحيفة إن هذه الخدمة هي شبيهة بخدمة "نيتفليكس"، والتي ستتيح إذاعة مباريات الدوري الإنجليزي على صفحات الإنترنت ليشاهدها الملايين حول العالم، ما يعني أن الحقوق الحصرية التي اشترتها القنوات القطرية لإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي لم تعد موجودة.وتابعت أن ماسترز يقول إن مثل هذه التقنية ستسمح بزيادة إيرادات الأندية في الوقت الذي ستستمتع فيه الجماهير بالمسابقة بأسعار منخفضة.وتصل تكلفة مشاهدة الدورى الإنجليزى فى إنجلترا حوالى 912 جنيه إسترلينى سنويًا، أو 76 جنيهًا إسترلينيًا فى الشهر، وستكون الخدمة الجديدة بأسعار أقل بكثير عما هى عليه حاليًا بالنسبة للجماهير.وأكدت الصحيفة أنه في حال تم تنفيذ هذه الخدمة، ستكون مبارايات الدوري الإنجليزي متاحة في 188 دولة مقابل 10 دولارات فقط شهريًا.