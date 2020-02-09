عبدالعال: قانون المحليات على جدول أعمال البرلمان

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية على جدول أعمال البرلمان خلال المرحلة الجارية.وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنه لا يستطيع أحد أن ينتزع من المجلس موافقة على أي قانون، مشددًا على أنه لن يمر أي قانون بالبرلمان إلا بالتوافق مع كل مكونات المجلس وباتفاق أعضائه.وتابع عبدالعال قائلًا: "نحن مقبلون على قوانين انتخابات ومجلس شيوخ وإدارة محلية، والسلطة المختصة هي التي ترتب الأولوية وتحدد مواعيد الانتخابات و"شغلتنا" أن نقر القانون والسلطة التنفيذية تضع الأولويات، ونطمئن الرأي العام على قانون الإدارة المحلية مستمر وبذل به مجهود كبير، وقد يكون هناك وقت لإجراء الحوار المجتمعي والاستماع لمزيد من الآراء، ونحن منفتحون ونستمع ونقبل أي آراء أو تعديلات من داخل أو خارج المجلس".