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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة كفر الشيخ تنتهي من إعداد جداول الترم الثاني

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:10 م
الدكتور عبد الرازق
الدكتور عبد الرازق دسوقي
مصطفى عنز
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هنأ الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وطلاب الجامعة، وكوادرها الأكاديمية والإدارية، ببدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019ـ 2020م، داعيًا الطلاب إلى الجد والاجتهاد، متمنيًا فصلًا دراسيًا مليئًا بالنجاح والتميز.

وقال "دسوقى" في بيان له، أن الجامعة أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني، واستقبال أكثر من 70 ألف طالب وطالبة، وانتظام الدراسة فى الكليات التى شهدت إقبالًا من الطلاب على المحاضرات.

وأضاف "دسوقى" أن جميع الكليات انتهت من إعداد الجداول الدراسية لمقررات الفصل الدراسى الثانى، وإعلانها للطلاب، كما تمت مراجعة صيانة القاعات، والمبانى، والأجهزة، وتجهيزات المعامل، والمكتبات، والمدن الجامعية، مشيرًا إلى أن باقى نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول سيتم إعلانها للطلاب فى موعد أقصاه منتصف شهر فبراير الجارى.

وأوضح "دسوقى" أنه تم التأكيد على عمداء الكليات بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لانتظام الدراسة من اليوم الأول، والاهتمام بتفعيل الأنشطة الطلابية بجميع الكليات، وتشجيع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة والفعاليات سواء كانت ثقافية أو فنية أو رياضية أو اجتماعية.

وأكد "دسوقى" أنه سيتم تنظيم عدد من الندوات الثقافية والتوعوية بحضور واستضافة رموز وشخصيات وطنية من مختلف القطاعات، والتى تهدف إلى صقل شخصية الطلاب، وتنمية قدراتهم ومواهبهم لحياتهم العملية، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة علميًا ومهنيًا قادرة على تلبية حاجات المجتمع، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة التعليم فى مصر، ورفع مستوى خريجى الجامعات المصرية، ليُواكب خريجى الجامعات العالمية.

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