«مستقبل وطن»: نعمل من أجل تمكين الشباب

قال المهندس أحمد صبري، أمين شباب حزب مستقبل وطن، إن الحزب يرعى الشباب ويعمل من أجل تمكينهم وإعداد قادة قادرين على تحمل المسؤولية وإعلاء قيمة الوطن.وأشار صبري، خلال جولته بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حيث التقى مع أمانة الشباب بالمحافظة بحضور الدكتور علي أبو شوشة الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم، والدكتور وائل سرحان أمين الشباب وعدد من أعضاء الحزب- إلى أن مستقبل وطن أمامه العديد من الاستحقاقات الانتخابية خلال المرحلة المقبلة التي تتضمن انتخابات مجلسي "الشيوخ والنواب" والمحليات، لافتا إلى أن الحزب بشبابه قادر على تحقيق نجاحات كبيرة في هذه الاستحقاقات المهمة، مطالبا الشباب بالعمل على قلب رجل واحد لتحقيق الأهداف المنشودة.وفي نفس السياق، قال المحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم بالمحافظة، إن الحزب يفتح ذراعيه لجميع الشباب ويرحب بهم للانضمام للحزب، مشيرا إلى أن الأمانة تعمل على توفير كافة الأنشطة التي تفيد الشباب وتؤهلهم ليكونوا كوادر شابة يعملون من أجل خدمة الوطن والمجتمع.