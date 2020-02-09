تكريم أعضاء اتحاد الزراعيين الأفارقة

كرم الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين المصريين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، عددًا من أعضاء الاتحاد الذي بذلوا جهودًا من أجل تأسيسه.جاء ذلك على هامش اليوم الختامي، في مؤتمر تأسيس اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، بحضور أكثر من 20 سفيرًا من إفريقيا فضلًا عن نخبة من الخبراء الزراعيين.وأصدر مؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة برئاسة الدكتور سيد خليفة، عددًا من التوصيات الهامة لتفعيل التعاون بين منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الزراعي وتفعيل مستقبل الاستثمار المشترك بين الدول الإفريقية، منها تأكيد وتفعيل آليات التعاون الإفريقي الدولي في المجال الزراعي، شبكات المنظمات العاملة في المنظمات العاملة في المناطق المتدنية، وتشجيع التكامل والتواصل بينها.وشدد البيان الختامي للمؤتمر، على حاجة إفريقيا إلى إنشاء منطقة تجارة حرة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التنافسية لمنتجات القارة في الأسواق الدولية، فضلا عن تعزيز وتطوير البنية الأساسية والتركيز على تطوير التجارة البينية والمناطق الحرة وإزالة الحواجز الجمركية، وتبادل تناول العملات في الأقطار الإفريقية.