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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول الدفعة الأولى من دعم السودان لعملية السلام في جنوب السودان

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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وصلت إلى مطار جوبا اليوم الأحد، الدفعة الأولى من دعم حكومة السودان لعملية السلام بدولة الجنوب، والمتمثلة في عدد من المعينات المتصلة بتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.

وكان في استقبال طائرة المساعدات الفريق رين تويني مابور، رئيس الآلية الأمنية العسكرية المشتركة لتنفيذ اتفاقية سلام جنوب السودان، والسفير عادل ابراهيم مصطفى، سفير السودان لدى جوبا وأعضاء السفارة السودانية بجوبا.

وأكد السفير عادل ابراهيم، في تصريح صحفي، أن السودان من خلال خصوصية العلاقات بينه ودولة الجنوب، وبصفته من الدول الضامنة لتطبيق اتفاقية سلام جنوب السودان، يضطلع بدور مهم في دعم تنفيذ اتفاقية السلام الموقعه لتسوية النزاع في جنوب السودان.

وأضاف أن السودان سيواصل دعمه للاشقاء في الجنوب، وأن دوره سيتعاظم بعد تولي السودان رئاسة منظمة الايجاد.

من جانبه، أشاد الفريق تويني مابور، بدعم حكومة وشعب السودان لعملية السلام في دولة الجنوب، موضحا أن وصول هذه الدفعة تأتي تأكيدا على جدية ودعم حكومة السودان لتحقيق السلام في جنوب السودان.

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