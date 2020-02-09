رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الجهاد الإسلامي ترد على تهديدات نتنياهو

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:00 م
نتيناهو
نتيناهو
مروة عنبر
طباعة
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنه عند بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجهيز خرائط الضم للأراضى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تهديداته المتجددة بالعدوان على قطاع غزة، فإن ذلك يعكس مستوى النوايا العدائية الإسرائيلية.

وأكدت الجهاد، في بيان صحفى لها اليوم الأحد، أن تلك الإجراءات تأتي في سياق المسلسل المتواصل من الإرهاب والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وشددت الجهاد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وحماية أرضه في مواجهة هذا العدوان والإرهاب اللذين يهددان وجوده ومستقبل الأجيال القادمة.

وأشارت الحركة، فى بيانها، إلى أن الإدارة الأمريكية شريك في هذا العدوان الذي يمارسه المحتل الإسرائيلى، كونها توفر له الغطاء والدعم.

وقالت الجهاد، في بيانها، إن "قوى شعبنا مطالبة برص صفوفها وبناء جبهة صمود وطني لمواجهة العدوان الصهيوني، والتصدي لهذا الفصل الجديد من الضم والتوسع الاستيطاني ومشاريع التهويد والحصار والعدوان".

وأوضحت الحركة أن المقاومة الفلسطينية لن تتوانى في الرد على أي عدوان يستهدف الشعب الفلسطينى، وأنها قادرة على الصمود والثبات والقيام بواجباتها ومسئولياتها.

وكان نتنياهو قد توعد، اليوم، بتوجيه ضربة ساحقة لفصائل المقاومة في غزة، حال استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

أول صور من مسرح «مذبحة حدائق الأهرام»

منذ حوالي 10 ساعة

«الأرصاد» تحذر المواطنين من عدم استقرار الطقس خلال الأيام المقبلة

منذ حوالي 10 ساعات

«شكرى» يكشف آخر مستجدات مفاوضات «النهضة»

منذ حوالي 12 ساعة

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوجة مخنوقة والأب والطفلة مهشما الرأس

أول صور من مسرح «مذبحة حدائق الأهرام»

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

السباحة 30 دقيقة تحرق 350 سعرة حرارية

مأكولات طبيعية تحارب «الكبد الدهنى»

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

دراسة: الأمريكيون قلقون من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

وفد طلابى سعودى يشارك فى مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية

إبراهيم أحمد عيسى في القائمة الطويلة بجائزة راشد عن «حكاية الأشبوني»

عواض: 14 دولة تشارك فى مهرجان أسوان للفنون والثقافة

الآداب تصدر «أنا تيتوبا» العبدة السوداء التى اتُّهمت بالشعوذة