الجهاد الإسلامي ترد على تهديدات نتنياهو

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنه عند بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تجهيز خرائط الضم للأراضى الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع تهديداته المتجددة بالعدوان على قطاع غزة، فإن ذلك يعكس مستوى النوايا العدائية الإسرائيلية.وأكدت الجهاد، في بيان صحفى لها اليوم الأحد، أن تلك الإجراءات تأتي في سياق المسلسل المتواصل من الإرهاب والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.وشددت الجهاد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وحماية أرضه في مواجهة هذا العدوان والإرهاب اللذين يهددان وجوده ومستقبل الأجيال القادمة.وأشارت الحركة، فى بيانها، إلى أن الإدارة الأمريكية شريك في هذا العدوان الذي يمارسه المحتل الإسرائيلى، كونها توفر له الغطاء والدعم.وقالت الجهاد، في بيانها، إن "قوى شعبنا مطالبة برص صفوفها وبناء جبهة صمود وطني لمواجهة العدوان الصهيوني، والتصدي لهذا الفصل الجديد من الضم والتوسع الاستيطاني ومشاريع التهويد والحصار والعدوان".وأوضحت الحركة أن المقاومة الفلسطينية لن تتوانى في الرد على أي عدوان يستهدف الشعب الفلسطينى، وأنها قادرة على الصمود والثبات والقيام بواجباتها ومسئولياتها.وكان نتنياهو قد توعد، اليوم، بتوجيه ضربة ساحقة لفصائل المقاومة في غزة، حال استمر إطلاق الصواريخ والبالونات المتفجرة.