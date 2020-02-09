رئيس الصين: العلاقات مع إفريقيا تمر بأفضل مرحلة في التاريخ

قال الرئيس الصيني "شي جين بينج" إن العلاقات الصينية الإفريقية تمر الآن بأفضل مرحلة في التاريخ، وإن الإنجازات التي تحققت في قمة بكين لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي (فوكاك) ضخت قوة دافعة جديدة لتعزيز التعاون العملي في مختلف المجالات.وأضاف بينج- في برقية تهنئة اليوم الأحد إلى القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي المنعقدة في أديس أبابا- أن بناء مجتمع المصير المشترك للشعبين الصيني والإفريقي يناسب مصالحهما المشتركة في وجه التغيرات غير المسبوقة في المئة سنة الماضية في العالم.وأكد بينج أهمية مواصلة الصين لجهودها في تطبيق نتائج قمة بكين بصورة شاملة، للإسراع في بناء "الحزام والطريق" بجهود مشتركة من الجانبين، وتقديم مساهمة أكبر في تحقيق نهضة قارة إفريقيا مع جلب الفوائد للشعبين الصيني والإفريقي بصورة أفضل.