وفد طلابى سعودى يشارك فى مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية

شاركت الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة في حفل تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء والشعر وتعميق دراسة النحو"، بحضور مدير إدارة الثقافة بجامعة الدول العربية، والخبراء والمتخصصين في مجال اللغة العربية، وممثلي الدول المشاركة في المسابقة والإعلاميين والصحفيين.جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لحماية اللغة العربية، وخلق جيل من الشباب العربي معتز بهويته وثقافته العربية.كما تهدف المسابقة إلى تحقيق التواصل بين أبناء العروبة والربط بينهم والتعاون من خلال اللغة والحوار المثمر، وخلق جيل من الشباب العربي معتز بهويته وثقافته، وأن اللغة أداة من أدوات العلم ووعاء للفكر ووسيلة للتواصل وهى أساس وحدة الأمة وثوابت المجتمع.ومن جانبه، أشاد الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن عبد الله النامي بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للنهوض باللغة العربية.وأكد أن الحفاظ على اللغة العربية واجب يجب إيلاؤه الاهتمام اللازم للنهوض بها نظرًا لما تعانيه من تراجع وهيمنة اللغات الأجنبية واستخدام العامية.وهنأ الدكتور "النامي" الفائزين، قائلًا: إنه يجب علينا تكريمهم والاحتفاء بهم، لتعزيز روح التنافس بين الطلبة وإبراز مهاراتهم اللغوية وتطوير اللغة العربية الفصحى، وتأكيد ترابط شعوب الوطن العربي ولغته وموروثاته المشتركة كون ذلك يعزز من الهوية والثقافة العربية.