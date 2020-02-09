رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وفد طلابى سعودى يشارك فى مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:54 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
طباعة
شاركت الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة في حفل تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة "التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء والشعر وتعميق دراسة النحو"، بحضور مدير إدارة الثقافة بجامعة الدول العربية، والخبراء والمتخصصين في مجال اللغة العربية، وممثلي الدول المشاركة في المسابقة والإعلاميين والصحفيين.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية لحماية اللغة العربية، وخلق جيل من الشباب العربي معتز بهويته وثقافته العربية.

كما تهدف المسابقة إلى تحقيق التواصل بين أبناء العروبة والربط بينهم والتعاون من خلال اللغة والحوار المثمر، وخلق جيل من الشباب العربي معتز بهويته وثقافته، وأن اللغة أداة من أدوات العلم ووعاء للفكر ووسيلة للتواصل وهى أساس وحدة الأمة وثوابت المجتمع.

ومن جانبه، أشاد الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية الدكتور خالد بن عبد الله النامي بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للنهوض باللغة العربية.

وأكد أن الحفاظ على اللغة العربية واجب يجب إيلاؤه الاهتمام اللازم للنهوض بها نظرًا لما تعانيه من تراجع وهيمنة اللغات الأجنبية واستخدام العامية.

وهنأ الدكتور "النامي" الفائزين، قائلًا: إنه يجب علينا تكريمهم والاحتفاء بهم، لتعزيز روح التنافس بين الطلبة وإبراز مهاراتهم اللغوية وتطوير اللغة العربية الفصحى، وتأكيد ترابط شعوب الوطن العربي ولغته وموروثاته المشتركة كون ذلك يعزز من الهوية والثقافة العربية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

أول صور من مسرح «مذبحة حدائق الأهرام»

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة فى «مذبحة حدائق الأهرام».. الأب احتضن ابنته وانتحر

منذ حوالي 15 ساعة

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

منذ حوالي 6 ساعات

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوجة مخنوقة والأب والطفلة مهشما الرأس

أول صور من مسرح «مذبحة حدائق الأهرام»

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

السباحة 30 دقيقة تحرق 350 سعرة حرارية

مأكولات طبيعية تحارب «الكبد الدهنى»

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

دراسة: الأمريكيون قلقون من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

وفد طلابى سعودى يشارك فى مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية

إبراهيم أحمد عيسى في القائمة الطويلة بجائزة راشد عن «حكاية الأشبوني»

عواض: 14 دولة تشارك فى مهرجان أسوان للفنون والثقافة

الآداب تصدر «أنا تيتوبا» العبدة السوداء التى اتُّهمت بالشعوذة