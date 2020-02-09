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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو: ننسق مع أمريكا لتنفيذ خطة السلام.. ونستعد لحرب ضد غزة

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:52 م
نتيناهو
نتيناهو
سارة الشلقاني
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قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، إن هناك تنسيقا كاملا مع الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، بشأن تنفيذ خطتها للسلام، مشيرًا إلى أن ذلك سيتم بعد انتخابات الكنيست، المقرر لها 2 مارس المقبل، واكتمال تشكيل الحكومة.

وأكد، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، اليوم الأحد، أن واشنطن تعترف بأحقية إسرائيل في فرض سيادتها على مستوطنات الضفة الغربية، ومناطق الأغوار، موضحًا أنه لن يتم اتخاذ أي خطوات غير مدروسة قبل الانتهاء من ترتيب الخطوات بشكل كامل، وبالتنسيق مع إدارة ترامب.

وأوضح أنه يستعد لشن حملة عسكرية واسعة ضد قطاع غزة المحاصر، في حال استمرار إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.

وجاءت كلمة نتنياهو، بعد إعلانه، أمس السبت، بدء رسم الخرائط لتنفيذ خطوات خطة السلام الأمريكية، من أجل فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية وغور الأردن، والتي تشمل نحو 800 كيلومتر.

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