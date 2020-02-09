إصابة 4 بحالة تسمم بسبب الشاي بنجع حمادي

أصيب 4 أشخاص بحالة تسمم؛ بسبب تناول الشاي في أحد المقاهي، اليوم، في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وتم نقلهم لمستشفى بهجورة التكاملي لتلقي العلاج اللازم.وكان اللواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، تلقى إخطارا من الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف بقنا، بلاغًا يفيد وجود 4 حالات تسمم بمدينة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، نتيجة تناولهم شراب الشاي، وتم إرسال سيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.واستقبلت المستشفى كل من هشام عبود، 47 عامًا، وطارق ذكي أبو بكر، 46 عامًا، وحمدي عبدالحميد حسين، 37 عامًا، وأحمد أبو الوفا، 59 عاما، وبالحفص وإجراء الكشف الطبي عليهم، تبين عدم وجود أي علامات التسمم، وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة.