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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«من سراقب إلى طرابلس».. حلم الدولة العثمانية ينهار أمام أعين أردوغان

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:41 م
جريدة الدستور
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عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، تقريرًا يسلط الضوء على حالة التخبط والغموض حول خارطة أردوغان التوسعية في المنطقة وإرسال القوات والمرتزقة إلى أماكن متعددة.

ولفت التقرير إلى أن تركيا شنت حملتين عسكريتين لاقتطاع أجزاء من الشمال السوري، ودخل الأتراك في صراع جديد على مدينة سراقب السورية لتنفيذ أطماع أردوغان نحو ما أسماه "الميراث العثماني" اعتمادا على الميليشيات التي يمولها ويسلحها و12 نقطة مراقبة  في إطار تفاهمات "سوتشي".

وتابع التقرير أن النظام السوري قرر تحرير "سراقب" من الميليشيات، فبات المرتزقة الموالين لتركيا تحت الحصار السوري أما في أفريقيا فلم يفلح مرتزقة أردوغان من قلب الوضع في ليبيا مع تلقيهم الهزائم  والخسائر الفادحة على يد الجيش الليبي الذي يسعى لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات والمسلحين وبدأ أردوغان في خسارة الرهان في سوريا وليبيا.


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