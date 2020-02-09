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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: 64.8% تراجعًا فى واردات مصر من الوقود الروسى

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من روسيا تقلصت إلى 3.2 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2019 مقابل 4.4 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 27%.

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، إلى أن واردات الحبوب من روسيا تراجعت لـ 1.2 مليار دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2019 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 25.2%، كما انخفضت واردات حديد وصلب من 838.3 مليون دولار لـ645.2 مليون دولار، خشب ومصنوعاته من 452.4 مليون دولار لـ409.3 مليون دولار.

كما سجلت واردات الوقود من روسيا تراجعًا ملحوظًا لـ232.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2019 مقابل 659.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 64.8%

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