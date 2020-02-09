الإحصاء: 64.8% تراجعًا فى واردات مصر من الوقود الروسى

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من روسيا تقلصت إلى 3.2 مليار دولار خلال أول 11 شهر من عام 2019 مقابل 4.4 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 27%.وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، إلى أن واردات الحبوب من روسيا تراجعت لـ 1.2 مليار دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2019 مقابل 1.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 25.2%، كما انخفضت واردات حديد وصلب من 838.3 مليون دولار لـ645.2 مليون دولار، خشب ومصنوعاته من 452.4 مليون دولار لـ409.3 مليون دولار.كما سجلت واردات الوقود من روسيا تراجعًا ملحوظًا لـ232.3 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2019 مقابل 659.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 64.8%