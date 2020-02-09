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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

القومي للمرأة: نستهدف 300 رائدة ريفية للتوعية بالغربية

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:42 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد الشريف
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نظم المجلس القومي للمرأة فرع محافظة الغربية، اليوم، فعاليات اليوم الثاني للدورة التدريبية التي تستهدف تدريب 300 من الرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة من مختلف مراكز ومناطق محافظة الغربية خلال الفترة من 8 وحتى 10 فبراير الجاري.

وذلك في إطار مشاركة المجلس في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتم تحت قيادة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطيء المصدرة للهجرة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق طارق رحمي محافظ الغربية.

وحاضر في الدورة التدريبية وائل فراج، ومنى فهمي من وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبحضور عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الرسائل الخاصة بحملة طرق الأبواب "مراكب النجاة" تدور حول التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، ومشروعات ريادة الأعمال والفرص المتاحة بالمشروعات القومية، وأهمية التأهيل المهني وكيفية الالتحاق به.
القومي للمرأة: نستهدف 300 رائدة ريفية للتوعية بالغربية
القومي للمرأة: نستهدف 300 رائدة ريفية للتوعية بالغربية

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