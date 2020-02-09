طلبي إحاطة لتطوير التعليم الفني ومواكبة تكنولوجيا الصناعة

تقدم النائب الوفدي حسني حافظ عضو مجلس النواب عن دائرة سيدي جابر وباب شرق بالإسكندرية، بطلبي إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال؛ لتوجيههما إلى وزراء التربية والتعليم والصناعة.جاء الطلب الأول حول ضرورة وضع شروط أساسية في ترخيص المصانع المختلفة في إنشاء فصل أو فصلين من المدارس الفنية الصناعية على الماكينات الحديثة المستخدمة بالمصانع لتخريج صناع ماهرين قادرين على مواكبة التطور الهائل في الصناعة العالمية، على أن تمنح تلك المصانع الطلاب شهادات خبرة وتعتمد من وزارتي التربية والتعليم والصناعة والتجارة.وأشار "حافظ" إلى أن مصر تتجه نحو إقامة مشروعات عملاقة ووقعت بروتوكولات متعددة مع دول كثيرة لإنشاء قلاع صناعية أهمها الغزل والنسيج الذي يقام في محافظات عدة، وتقوم الصين على سبيل المثال بتقديم خبراتها في هذا المجال من حيث العمل والتكنولوجيا ولا بد هنا من تعليم أبنائنا وتدريبهم على تلك الصناعة وفي مختلف المجالات.كما طالب "حافظ" في طلب الإحاطة الثاني الموجه لوزير التربية والتعليم بضرورة إنشاء جامعات ومعاهد عليا مستقلة يستكمل بها طلاب المدارس الفنية دراستهم ومنحهم شهادات عليا لتغيير نظرة المجتمع لحملة الدبلومات، والتأكيد أن التعليم الفني والصناعي هو قاطرة التقدم والنهضة في مصر.