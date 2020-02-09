برلماني يطالب وزيرة الصحة بزيارة مفاجئة لمستشفى قليوب

حذر النائب الوفدي حسين عشماوي، البرلماني عن دائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية، وزيرة الصحة من تفشي الأمراض بين أهالي قليوب بسبب الإهمال الذي انتشر في مستشفى قليوب المركزي، وتسبب في حالة من الاستياء بين المرضى والأهالي، بالإضافة إلى العجز الشديد في الأدوية، وعدم وجود العديد من الأجهزة الطبية، والعجز الرهيب في الأطباء وتخصصاتهم.وأضاف أن "دور المستشفى قاصر الآن على تحويل أغلب المرضى المترددين عليه إلى المستشفيات الأخرى بسبب ما ذكرته"، مطالبا بسد العجز في الأجهزة الطبية والرعاية وحضانات الأطفال، مؤكدا أن وزيرة الصحة استجابت لمطلبه في توفير 10 أجهزة لغسيل الكلى كدفعة أولى، من 20 ماكينة، كان قد طالب بها في مستشفى قليوب.وطالب "عشماوي" وزيرة الصحة بتنظيم زيارة مفاجئة لمدينة قليوب للوقوف على ما آل إليه حال المستشفى، مطالبا بتشغيل المؤسسة العلاجية التي أغلقت بعد عام قبل 2015، رغم توافر كافة الإمكانيات والأجهزة الطبية داخلها.