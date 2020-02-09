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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إجازتك فى مصر».. مؤتمر لدعم السياحة بالرياض

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:41 م
الاتحاد العام
الاتحاد العام
وفاء علي
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أقام الاتحاد العام للمصريين بالسعودية مؤتمر حاشدًا لدعم السياحة بمصر تحت شعار (إجازتك في مصر) في مدينة الرياض، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية، والقنصل العام بالرياض، الدكتور إيهاب عبدالحميد والمستشار الطبي بالسفارة المصرية الدكتور عمرو قنديل.

من جانبه أكد أحمد فاروق، سفير مصر بالسعودية، عمق العلاقات بين مصر والمملكة، مشيرًا إلى أن السياحة السعودية في مصر لا تحتاج إلى دعاية، مؤكدًا أن مصر هي الوجهة الأولى للأشقاء السعوديين.

وأبلغ سفير مصر بالسعودية تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب السعودي ولأبناء الجالية المصرية في المملكة، معلنًا عقد مؤتمر سنوي لدعم السياحة، قائلًا: مصر ترحب وتفتح ذراعيها لاستقبال الأشقاء الخليجيين في أي وقت.

فيما أشاد الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بالعلاقات المتميزة بين مصر والسعودية، لا سيما في ظل تطور العلاقات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي على كل المسئوليات السياسية والاقتصادية.

ووجه الدعوة لجموع السعوديين إلى ضرورة زيارة مصر، معلنًا في الوقت ذاته أن الفترة المقبلة سيتم فتح الباب أمام المصريين لدخول السعودية بتأشيرة سياحة غير تأشيرة الحج والعمرة.

من جانبه أوضح عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد في السعودية، أن إقامة هذا المؤتمر يأتي استجابة لاختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي 2020 ليكون عامًا للسياحة، تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيكون واحدًا من أهم المتاحف على مستوى العالم.

وأشار "حنفي" إلى أن المؤتمر يأتي انطلاقًا من دور الاتحاد العام للمصريين في الخارج لدعم السياحة المصرية، والعمل على استعادة مكانتها كما كانت عليه في السابق، باعتبارها أحد أهم روافد الدخل الوطني المصري.

وأكد أن مصر تتمتع بكل المقومات التي تضعها في مصاف الدول السياحية من حيث الموقع الجغرافي والتاريخي، فضلا عن تنوع السياحة ما بين الأثرية والعلاجية والشاطئية.

وعلى هامش المؤتمر تم عرض أكثر المنتجات المصرية بالسوق السعودية، وجناح النوبة الذي شمل أشهر الأكلات النوبية وبعض المنتجات الفنية اليدوية، وهو الذي حاز إعجاب المشاركين في المؤتمر.

حضر المؤتمر سيدة الأعمال السعودية وسفيرة الأيتام وذوي الهمم وفاء الشمري، والدكتور سعود الغربي رئيس جمعية الإعلاميين السعودية، والأمين العام للمهرجان العربي للإعلام السياحي الفنان الكوميدي عبدالله العامر، وخالد المسيند ممثل جمعية خليجيون في حب مصر، ومن رئاسة مجلس الوزراء اليمني أميرة الخولاني.

شارك في تنظيم هذا المؤتمر من الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالسعودية كل من أمين سر الاتحاد خالد عتمان، ومستشار الاتحاد علي عويس.

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