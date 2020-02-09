رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة: «كتاب القرية» حقق نجاحًا غير متوقع

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن فكرة معرض كتاب القرية يتم تنفيذها في 4 محافظات بالصعيد في الوقت الحالي، واستعدادًا لتنفيذها في باقي محافظات مصر، بعد رصد المعوقات التي من الممكن أن تواجههم لدراستها ووضع حلول لها، لتفاديها في باقي المحافظات الأخرى.وأكد عواض في تصريحاته لـ"الدستور"، أن معرض كتاب القرية يعرض فيها ما يقرب من 1000 كتاب متنوعة من إصدارات الهيئة بأسعار في متناول أيدي الجميع، لافتًا إلى أنه فوجئ من المسئولين عن تلك المعارض بأن بعضها باع أكثر من نصف الكتب المعروضة، وطالب بزيادة الكتب مرة أخرى.وأشار رئيس قصور الثقافة، إلى أن فكرة معرض كتاب القرية نفت ما ردده البعض عن أن الشباب المصري لا يقرأ، موضحًا أن مبيعات تلك المعارض أكدت عكس ذلك تماما وأن الجميع مقبل على القراءة واقتناء الكتب.وأوضح عواض، أن الفكرة سيتم تطويرها بشكل أفضل خلال الأيام المقبلة حتى يصل الكتاب إلى كل الأماكن والنجوع في محافظات مصر.