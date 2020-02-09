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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التعليم» عن تحرش مدرس بـ120 تلميذة: حالات فردية (فيديو)

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:52 م
يوسف الديب وكيل وزارة
يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية
هدير شعراوي
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كشف يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، تفاصيل تحويل مدرس إلى المحكمة الإدارية العليا، بتهمة التحرش بـ120 تلميذة، قائلا، إنه تم اتخاذ كل الإجراءات ضد المدرس وفصله بعد التحقيق معه.

وأضاف الديب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن معلمي مصر على خلق عال، لافتا إلى أن الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد المدرس المتحرش تجعل أي شخص يفكر في تصرفاته.

وأكد أن تلك الحالات تكون فردية، وأن وقائع التحرش تمت على مدار عامين، مشيرا إلى أنه بعد تقديم الشكاوى تم وقف المدرس عن العمل ثم الفصل بعد التحقيق وإثبات الواقعة.

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