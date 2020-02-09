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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الثلاثاء.. عدد المصريين يصل 100 مليون نسمة

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
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يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، مؤتمرًا صحفيًا الثلاثاء المقبل، لإعلان وصول عدد سكان مصر بالداخل لـ100 مليون نسمة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمقر الجهاز.

ويستعرض المؤتمر أهم وأحدث معدلات الزيادة الطبيعية وتأثير تلك الزيادة على التنمية الاقتصادية.

يشار إلى أن عدد سكان الجمهورية سجل اليوم الأحد 99 مليونًا و982 ألف نسمة، وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بين المحافظات الأعلى سكانًا بعدد 9.926 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بعدد 9.078 مليون نسمة، ومحافظة الشرقية 7.539 مليون نسمة، بينما تذيلت القائمة محافظة جنوب سيناء بـ108.4 ألف نسمة، الوادي الجديد 253.8 ألف نسمة، ومحافظة البحر الأحمر 381.9 ألف نسمة، ومحافظة شمال سيناء 450.528 ألف نسمة.

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