الثلاثاء.. عدد المصريين يصل 100 مليون نسمة

يعقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، مؤتمرًا صحفيًا الثلاثاء المقبل، لإعلان وصول عدد سكان مصر بالداخل لـ100 مليون نسمة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بمقر الجهاز.ويستعرض المؤتمر أهم وأحدث معدلات الزيادة الطبيعية وتأثير تلك الزيادة على التنمية الاقتصادية.يشار إلى أن عدد سكان الجمهورية سجل اليوم الأحد 99 مليونًا و982 ألف نسمة، وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بين المحافظات الأعلى سكانًا بعدد 9.926 مليون نسمة، تليها محافظة الجيزة بعدد 9.078 مليون نسمة، ومحافظة الشرقية 7.539 مليون نسمة، بينما تذيلت القائمة محافظة جنوب سيناء بـ108.4 ألف نسمة، الوادي الجديد 253.8 ألف نسمة، ومحافظة البحر الأحمر 381.9 ألف نسمة، ومحافظة شمال سيناء 450.528 ألف نسمة.