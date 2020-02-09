«التضامن» تبدأ التوعية بـ«كورونا» داخل مؤسسات الرعاية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، البدء خلال الأيام المقبلة في التوعية بفيروس "كورونا" على مستوى مؤسسات الرعاية الاجتماعية "مسنين-أيتام"، والبالغ عددها 488 دارا خاصة، موضحة أن الأطفال أكثرعرضه للأمراض والفيروسات المعدية، بالإضافة إلى التوعية داخل مراكز استضافة وتوجيه المرأة والتي يصل عددها إلى 8 مراكز في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الإسكندرية، المنيا، بني سويف والفيوم، والتي تقوم بتقديم خدمات للسيدات المعنفات سواء بالإقامة أو التردد لأخذ مشورة قانونية أو اجتماعية أو نفسية.وأضافت الوزارة، في بيان، أنها استعدت لعقد الندوات واللقاءات المتتالية للتوعية بفيروس "كورونا" وأعراضه وطرق الوقاية منه والمحاذير التي يجب اتخاذها عند حدوث المرض لكل الفئات، كذلك كيفية المواجهة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادى الإصابة.وأشارت، إلى أنه عقدت أول ندوة للتعريف بالفيروس بمقر الجمعية المصرية بالفيوم لحماية الأطفال لعدد من الفئات المختلفة من مسنين ومسنات وربات بيوت والمترددات على مشروع خدمة المرأة العاملة، والتي حاضرها مدير إدارة صحة البيئة بالقسم الوقائي بمديرية الصحة بالفيوم ومدير إدارة شئون المرأة ومديرة المركز وخلال الندوة تم الرد على الأسئلة والاستفسارات وتم توزيع بروشورات إرشادية للفيروس.