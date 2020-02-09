جامعة أسيوط تفتتح فعاليات الملتقى الأول للأنشطة المتكاملة

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط علي أهمية دور الرياضة في إثبات الهوية الوطنية ونشر ثقافة السلام بين الشعوب إلي جانب إعلاء قيم التسامح واحترام الآخر وعدم التمييز وتعزيز التعاون المشترك بين قطاعيّ الشباب والرياضة وتحقيق أواصر الصداقة بين كليات التربية الرياضية في مختلف الجامعات المصرية وتحقيق التبادل الثقافي بينهم، وهو ما يأتي في إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تنمية الانتماء الوطني بين شباب المستقبل ونشر روح المشاركة والتشجيع على ممارسة الرياضة.جاء ذلك خلال افتتاح الجامعة لفعاليات الملتقى الأول للأنشطة المتكاملة لطلاب كليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية بالجامعة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ووزارة الشباب والرياضة، والنقابة العامة للمهن الرياضية بعنوان " كلنا مصر ".جاء ذلك بحضور الدكتور الدكتور شحاته غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال محمد علي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عاطف القرن المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبمشاركة الدكتور محمد صبحي حسانين نائب أول رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد الرياضي للجامعات، إلى جانب وفود 6 جامعات مصرية هي الفيوم، المنصورة، كفر الشيخ، سوهاج، جنوب الوادي، الوادي الجديد، إضافةً إلي جامعة أسيوط.وأكد الدكتور شحاته غريب على أهمية الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للعملية التعليمية وعاملًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب وتشكيل عقليته وهو ما يسعي إلي تحقيقها الملتقى من خلال العمل على تعميق قيم الانتماء الوطني لدى الطلاب، وزيادة الوعي لدى طلاب كليات التربية الرياضية بالقضايا المجتمعية والسياسية والقومية، إلي جانب الارتقاء بالمستوى الرياضي وتنمية الروح الرياضية، وتنمية شخصية الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، ومشيدًافي ذلك بدور كلية التربية الرياضية بالجامعة باعتبارها أحد أعمدة الجامعة الهامة والتي تسهم بدور فعال في تنظيم كافة الأنشطة والفعاليات بمختلف مجالاتها داخل الجامعة وخارجها.وأشار الدكتور جمال محمد علي إلي أن تنظيم فعاليات الملتقي هي بالأساس فكرة طلابية لالتقاء طلاب كليات التربية الرياضية على أرض جامعة أسيوط للمنافسة والمشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والثقافية والفنية، مؤكدًا في ذلك على ترحيب إدارة الجامعة وحرصها الكامل على المشاركة فى كافة الأنشطة الطلابية التي تسهم في إعداد الطلاب على نحو علمي ورياضي سليم، وموجهًا خالص الشكر للاتحاد الرياضي للجامعات ونقابة المهن الرياضية علي توفير الدعم اللازم لإقامة الملتقى.يذكر أن أعمال افتتاح المؤتمر شهدت تكريم الدكتور محمد صبحي حسانين نائب أول رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد الرياضي للجامعات، إلى جانب تكريم أسرة النقيب الشهيد مصطفي عثمان من أبناء أسيوط، كما تضمن الافتتاح العديد من العروض الرياضية والفرعونية، وعرض الشهيد والوحدة الوطنية ولا للمخدرات، وكذلك فقرة الأغنية الوطنية.