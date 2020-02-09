رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط تفتتح فعاليات الملتقى الأول للأنشطة المتكاملة

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:44 م
فعاليات الملتقى الأول
فعاليات الملتقى الأول
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط علي أهمية دور الرياضة في إثبات الهوية الوطنية ونشر ثقافة السلام بين الشعوب إلي جانب إعلاء قيم التسامح واحترام الآخر وعدم التمييز وتعزيز التعاون المشترك بين قطاعيّ الشباب والرياضة وتحقيق أواصر الصداقة بين كليات التربية الرياضية في مختلف الجامعات المصرية وتحقيق التبادل الثقافي بينهم، وهو ما يأتي في إطار توجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تنمية الانتماء الوطني بين شباب المستقبل ونشر روح المشاركة والتشجيع على ممارسة الرياضة.

جاء ذلك خلال افتتاح الجامعة لفعاليات الملتقى الأول للأنشطة المتكاملة لطلاب كليات التربية الرياضية بجمهورية مصر العربية، والذي تنظمه كلية التربية الرياضية بالجامعة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ووزارة الشباب والرياضة، والنقابة العامة للمهن الرياضية بعنوان " كلنا مصر ".

جاء ذلك بحضور الدكتور الدكتور شحاته غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال محمد علي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عاطف القرن المشرف على الأنشطة الطلابية بالجامعة، وبمشاركة الدكتور محمد صبحي حسانين نائب أول رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد الرياضي للجامعات، إلى جانب وفود 6 جامعات مصرية هي الفيوم، المنصورة، كفر الشيخ، سوهاج، جنوب الوادي، الوادي الجديد، إضافةً إلي جامعة أسيوط.

وأكد الدكتور شحاته غريب على أهمية الأنشطة الطلابية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للعملية التعليمية وعاملًا أساسيًا في بناء شخصية الطالب وتشكيل عقليته وهو ما يسعي إلي تحقيقها الملتقى من خلال العمل على تعميق قيم الانتماء الوطني لدى الطلاب، وزيادة الوعي لدى طلاب كليات التربية الرياضية بالقضايا المجتمعية والسياسية والقومية، إلي جانب الارتقاء بالمستوى الرياضي وتنمية الروح الرياضية، وتنمية شخصية الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، ومشيدًافي ذلك بدور كلية التربية الرياضية بالجامعة باعتبارها أحد أعمدة الجامعة الهامة والتي تسهم بدور فعال في تنظيم كافة الأنشطة والفعاليات بمختلف مجالاتها داخل الجامعة وخارجها.

وأشار الدكتور جمال محمد علي إلي أن تنظيم فعاليات الملتقي هي بالأساس فكرة طلابية لالتقاء طلاب كليات التربية الرياضية على أرض جامعة أسيوط للمنافسة والمشاركة في مختلف الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والثقافية والفنية، مؤكدًا في ذلك على ترحيب إدارة الجامعة وحرصها الكامل على المشاركة فى كافة الأنشطة الطلابية التي تسهم في إعداد الطلاب على نحو علمي ورياضي سليم، وموجهًا خالص الشكر للاتحاد الرياضي للجامعات ونقابة المهن الرياضية علي توفير الدعم اللازم لإقامة الملتقى.

يذكر أن أعمال افتتاح المؤتمر شهدت تكريم الدكتور محمد صبحي حسانين نائب أول رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير الاتحاد الرياضي للجامعات، إلى جانب تكريم أسرة النقيب الشهيد مصطفي عثمان من أبناء أسيوط، كما تضمن الافتتاح العديد من العروض الرياضية والفرعونية، وعرض الشهيد والوحدة الوطنية ولا للمخدرات، وكذلك فقرة الأغنية الوطنية.
جامعة أسيوط تفتتح فعاليات الملتقى الأول للأنشطة المتكاملة
جامعة أسيوط تفتتح فعاليات الملتقى الأول للأنشطة المتكاملة
جامعة أسيوط تفتتح فعاليات الملتقى الأول للأنشطة المتكاملة
جامعة أسيوط تفتتح فعاليات الملتقى الأول للأنشطة المتكاملة
جامعة أسيوط تفتتح فعاليات الملتقى الأول للأنشطة المتكاملة
جامعة أسيوط تفتتح فعاليات الملتقى الأول للأنشطة المتكاملة
جامعة أسيوط تفتتح فعاليات الملتقى الأول للأنشطة المتكاملة
جامعة أسيوط تفتتح فعاليات الملتقى الأول للأنشطة المتكاملة

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

السيطرة على حريق اندلع بـ5 أفدنة قصب بسوهاج

منذ نصف ساعة

عبدالعال لـ رئيس هيئة الرقابة المالية: «شيل إيدك من جيبك»

منذ حوالي 14 ساعة

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

منذ حوالي 8 ساعات

«شكرى» يكشف آخر مستجدات مفاوضات «النهضة»

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوجة مخنوقة والأب والطفلة مهشما الرأس

أول صور من مسرح «مذبحة حدائق الأهرام»

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

السباحة 30 دقيقة تحرق 350 سعرة حرارية

مأكولات طبيعية تحارب «الكبد الدهنى»

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

دراسة: الأمريكيون قلقون من عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

عواض: 14 دولة تشارك فى مهرجان أسوان للفنون والثقافة

الآداب تصدر «أنا تيتوبا» العبدة السوداء التى اتُّهمت بالشعوذة

نشرة «الدستور».. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

محمد المالحي يناقش «50 سنة سينما.. درويش» غدا