عائد من «ووهان» يكشف أسباب نقله لمستشفى النجيلة

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنباء عن إصابة أحد العائدين من الصين بفيروس كورونا، ونقله إلى مستشفى النجيلة المركزي، وللوقوف على حقيقة الأمر، تواصلت "الدستور" معه من داخل مستشفى النجيلة لمعرفة حقيقة الأمر.وقال "م. أ " أحد الباحثين العائدين من الصين، والذي تحفظ على ذكر اسمه لـ"الدستور"، إنه أصيب بنزلة برد نظرا لتغير المناخ الجوي من مدينة ووهان الصينية وطقسها الممطر وحتى وصولهم إلى الحجر الصحي في أحد الفنادق الشهيرة بوسط مدينة مطروح.وأوضح، أنه حفاظا على زملائه داخل الحجر الصحي في فندق الإقامة بوسط مدينة مطروح، طلب نقله إلى مستشفى النجيلة المركزي لتلقي العلاج اللازم، واستجاب المسئولين له، وبعد نقله تم إجراء جميع الفحوصات الطبية والتي أثبتت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأضاف، أنه يتمتع بصحة جيدة ولا صحة لما تردد على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن اشتباه إصابته بفيروس الكورونا، مؤكدا أنه سيغادر خلال ساعات مستشفى النجيلة المركزي ليستكمل باقي مدة الحجر الصحي داخل فندق الإقامة بمدينة مطروح.وتابع، أن هناك اهتمام شديد به داخل المستشفى ويحرص الأطباء وطاقم التمريض على إعطائه العقار اللازم وتناوله الوجبات حيث أن وجبة الإفطار تتنوع بين الألبان والعصائر، الجبن، زبادي، حلاوة، خبز، مياه معدنية، مضيفا أن تتنوع وجبة الغداء بين أرز، خضار، قطع من اللحم، بالإضافة إلى مكرونه بالبشاميل وفراخ، و2 من ثمار الفاكهة.ووجه الشكر إلى رئيس الجمهورية على اهتمامه بأبنائه المصريين وتقديم لهم الرعاية الطبية الكاملة لهم ومسئولي الصحة، موجها رسالته لأهالي مطروح قائلا: "جميع العائدين من الصين لم يصابوا بفيروس كورونا وما يتم هو مجرد إجراء وقائي".