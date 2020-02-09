إنهاء تطوير مدرسة البداري الزراعية بأسيوط

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، على تضافر جميع جهود المحافظة في الاهتمام بإنشاء مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمنظومة التعليمية، تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشيدا بالدور الذي توليه الدولة في إقامة مشروعات البنية الأساسية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.وشدد سكرتير عام المحافظة على العمل على توفير سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ مشروعاتها لخفض الكثافة الطلابية داخل الفصول، وتوفير جو ملائم للطلاب والعمل على الارتقاء بالمستوى التعليمي، وإنه تم الاستلام الابتدائي لجناحي توسعة مدرسة البداري الثانوية الزراعية بمركز البداري وجناح آخر بمدرسة عرب مطير للتعليم الأساسي مؤكدا على استكمال الأعمال بكافة قرى ومراكز المحافظة حسب اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي لهيئة الأبنية التعليمية.وأشار مصطفى عبد الفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بمنطقة أسيوط إلى الاستلام الابتدائي لعملية إنشاء جناحين توسعين جديدين بمدرسة البداري الثانوية الزراعية بقدرة استيعابية 42 فصل دراسي فضلا عن غرف الإدارة والمكاتب والمعامل ودورات المياه إجمالي 75 حجرة.وأضاف أنه تم استلام جناح آخر بمدرسة عرب مطير للتعليم الأساسي بطاقة 23 فصلًا بينهم 6 فصول لمرحلة رياض أطفال و17 فصلا للمرحلة الابتدائية بخلاف غرف الإدارة المدرسية والمعامل والمجالات ودورات المياه وصالة متعددة الاستخدام بإجمالى 33 غرفة.وشدد على توفير عدد من طفايات الحريق بكافة الطوابق بالمدرستين وتركيب خزانات مياه علوية تم توصيلها بصنبور الحريق بالمدرسة استبدال الزجاج العادي بزجاج مصنوع من مادة البولي "إيتلين" غير قابل للكسر والمانعة لأشعة الشمس الضارة واستخدام أنظمة الإنارة الموفرة للطاقة من الكشافات الليد المعتمدة لدى الهيئة.