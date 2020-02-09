«اجتماع القاهرة الاقتصادي بشأن ليبيا».. المشاركون والأهداف

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أجندة الاجتماع:

نتائج اجتماع تونس الاقتصادي:

تستضيف مصر اليوم الأحد، اجتماعا بين الأطراف الليبية لبحث الأوضاع الاقتصادية في البلاد وبحث العديد من القضايا على رأسها إعادة توزيع الثروة بين كافة المناطق الليبية.يعقد هذا الاجتماع بتنظيم من الأمم المتحدة ويأتي استكمالا لاجتماعات جرت في تونس بشأن التوصل لحل للأوضاع الاقتصادية في ليبيا.ويعد اللقاء أحد المسارات الثلاثة التي حددتها الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية وهي المسار العسكري والمسار السياسي بخلاف المسار الاقتصادي.من المقرر أن يحضر الاجتماع 19 خبيرا اقتصاديا يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا، بجانب ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية، وسيضم أفراد ممثلين لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وآخرين من الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني وممثلين عن البرلمان الشرعي برئاسة المستشار عقيلة صالح، ومصرف ليبيا المركزي، بخلاف ممثلين عن الأمم المتحدة.يسعى المشاركون في اجتماع القاهرة لإنشاء هيئة تضم خبراء السياسات العامة من أجل تحقيق التوافق بين السياسة الاقتصادية والمالية بشكل تدريجي وصولا إلى توحيد جميع المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا، وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الذي عقد الشهر الماضي في ألمانيا بشأن ليبيا.ومن المقرر أن يكون للجنة مستويان الأول مجلس استشاري يختص بمراجعة واعتماد التوصيات الخاصة بالسياسات العامة، وأمانة عامة تتولى إعداد التوصيات الخاصة بالسياسة العامة.سيناقش المؤتمر التقسيم العادل للثروات الليبية بين كافة مناطق الدولة، وتوزيع عوائد النفط وأوجه إنفاقها، وسط سيطرة من حكومة السراج والإخوان على أموال البنك المركزي وتمويل التدخل التركي في طرابلس ودفع رواتب المرتزقة الأجانب.كذلك من المخطط بحث عمليات استنئاف إنتاج وتصدير النفط حيث أوقفت القبائل الليبية عمليات الإنتاج اعتراضا على التدخل التركي واستخدام عوائد النفط في تمويل المرتزقة والإرهابيين.وسيكون ملف الفساد والشفافية حاضرا في اللقاء حيث تسبب في إهدار وسرقة مليارات الدولارت وتهريبها إلى الخارج خاصة من قبل من يسيطرون على المؤسسات المالية مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط.ومن المقرر أن يتم بحث عمليات إعادة الإعمار خاصة في المناطق التي تضررت بسبب الإرهاب وحرب الجيش الليبي ضد الجماعات الإرهابية، ففي تقديرات للحكومة المؤقتة قالت إن تكلفة عمليات إعادة الإعمار تتكلف من 500-600 مليار دولار.ومن المتوقع بحث آليات توحيد المؤسسات الاقتصادية بالدولة وسط تشتت في عمليات دفع الرواتب وتمويل العمليات الصحية والأمنية والتعليمية وجمع الضرائب وغيرها من الأمور المالية الناتجة عن انقسام المؤسسات.سبق أن عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا في تونس يوم 6 يناير 2020 شارك فيه 19 خبيرا اقتصاديا ليبيا يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية، وتم اختيار المشاركين بناء على قدرتهم على تمثيل المصالح من مختلف الأطياف السياسية والجغرافية الليبية.اتفق المشاركون على أن الاقتصاد الليبي يعاني من ضغوطات بسبب الانقسام المؤسسي كما تم الاتفاق، على أن أية تسوية سياسية شاملة تستلزم آلية لتوحيد السياسة المالية والاقتصادية فضلا عن المؤسسات كما بحث المشاركون مقترحا بإنشاء لجنة خبراء اقتصادية ليبية.