دبلوماسي سابق: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي.وأضاف حليمة، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن التحركات التي قامت بها مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة ترأسه الاتحاد الإفريقي، سواء اللقاءات أو استضافة بعض الرؤساء في القاهرة، حققت نتائج إيجابية.وأوضح أن هذه الاجتماعات حققت نتائج إيجابية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالبشر واللاجئين والنازحين والهجرة غير الشرعية، وموضوعات الأمن التي تتعلق بمنطقة الساحل والصحراء وارتباطها بالأمن في مصر وليبيا إلى حد كبير.