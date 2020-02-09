عقد اجتماع تنسيقي لتحديث المخطط الاستراتيجي العام لقرى مركز البداري

عقد المهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، الاجتماع التنسيقي لتحديث المخطط الاستراتيجي لقرى مركز ومدينة البداري بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة، بمشاركة وفد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة إيمان علي مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وعدد من الجهات التنفيذية والمعنية بالمحافظة والخبراء المشاركين من الهيئة في المشروع.وجرى مناقشة وعرض دراسات الوضع الراهن والرؤى التنموية لمركز البداري وعرض مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي ومنهجية ومكونات المشروع ومراحل العمل به والدراسات التفصيلية لكل قطاع على حدة.وقال نائب المحافظ، إن المخطط الاستراتيجي لأي مدينة والقرى التابعة لها مهم لتحديد المحاور التنموية بها في كافة القطاعات، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحديث المخطط الاستراتيجي العام لمركز البداري والقرى التابعة له، مشيرا إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالانتهاء من وضع المخططات المستقبلية لمراكز المحافظة والقرى التابعة لها في أسرع وقت ممكن مع الوضع في الاعتبار الرؤى المستقبلية وتحديد الأولويات للمناطق المختلفة بما يحقق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.وأوضحت مدير عام ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة، أنه جرى خلال الاجتماع عرض ما انتهت إليه دراسات الوضع الراهن لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة البداري وقرى المركز والذي تضمن تنمية المركز في إطار الدراسات السابقة وتحليل وتقييم الوضع الراهن لمركز البداري والرؤية المستقبلية للمركز والموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالمخططات الاستراتيجية للتجمعات العمرانية بالمركز.وأضافت أن تحديث المخطط الاستراتيجي يهدف إلى تحديد احتياجات مركز البداري وقراه بكافة القطاعات الخدمية وتعظيم الاستفادة من الخطط الاستثمارية القادمة بمشاركة خبراء هيئة التخطيط العمراني وقيادات تنفيذية ومسئولي الجمعيات الأهلية وشركاء التنمية من التنفيذيين والمجتمع المدني.