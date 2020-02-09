منتقبة وسائق تاكسي يلقيان رضيعة في أحد شوارع العتبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من كشف غموض واقعة العثور على طفلة حديثة الولادة في شوارع العتبة.تلقى مأمور قسم شرطة الموسكي، بلاغًا من أحد المواطنين، مفاده العثور على طفلة رضيعة، ملقاة في شارع، بمنطقة العتبة، بجوار محل عمله.انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم العثور على طفلة في شهرها الأول من العمر، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، تبين قيام سيدة منتقبة بارتكاب الواقعة، وكان ينتظرها سائق "تاكسي"، أثناء إلقاء الطفل، ولاذا بالفرار.تمكن رجال المباحث من ضبطها، وتبين أنها عمرها 20 عاما، متزوجة وزوجها محبوس وأقامت علاقة جنسية مع عامل، وحملت سفاحا، ثم تخلصت من الطفلة بإلقائها في الشارع بمساعدة والدها وشقيقتها، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.