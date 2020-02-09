العميد محمد جلال رئيسًا لشركة مياه قنا

أصدر المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الأحد، قرارًا بإقالة المهندس جمال الحسيني، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وتعيين العميد محمد جلال، قائمًا بأعمال رئيس الشركة في محافظة قنا.وتدرج العميد محمد جلال في العديد من المناصب بشركة المياه حتى وصل إلى منصب مدير عام إدارة الإحلال والتجديد بالشركة القابضة للمياه، ليشغل منصب القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.وأوضح القرار أن ذلك في إطار سعي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لضخ دماء جديدة وتحسين الأداء في كل القطاعات والشركات وفروعها في مدن ومراكز المحافظة المختلفة، والأقسام المختلفة التابعة لإدارة الشركة.