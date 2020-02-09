أسرة تقتل ابنها بعد أن حاول الاعتداء على شقيقته جنسيًا

شهدت منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، قتل شاب خنقا على يد والديه وشقيقته المطلقة، بسبب محاولاته العديدة التعدي عليها جنسيا.تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بالواقعة، وانتقل الرائد أحمد عبدالشافي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة، وتبين أن الشاب يدعى "أحمد"، 23 عامًا، وأن المجني عليه مريض نفسيا، ويتم علاجه.تبين من التحريات أن شقيقة المجني عليه، ربة منزل، مطلقة، تقيم في منزل والديها، ووالده مدير مدرسة سابق، وأن المجني عليه حاول أكثر من مرة الاعتداء جنسيًا عليها، مستغلا تواجدها بمفردها في المنزل، ولكنها كانت تستغيث بالجيران.وأضافت التحريات أن يوم الواقعة، حاول الاعتداء عليها جنسيًا في حجرة نومها، وأثناء تواجد والديها في المنزل ما دفعها بمساعدة والديها إلى خنقه باستخدام "إيشارب" ولم يتركوه إلا جثة هامدة.حرر محضر بالواقعة، وتم القبض على المتهمين، واعترفوا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.