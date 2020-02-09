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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الإحصاء: صرف 1.4 مليار جنيه لـ1.9 مليون أرملة خلال عام

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:29 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي المعاشات والمساعدات المنصرفة للأرامل على مستوى الجمهورية خلال عام 2018 بلغ 1.4 مليار جنيه، استفاد منها 1.9 مليون أرملة.

ولفت الجهاز إلى أن محافظة القاهرة جاءت في صدارة محافظات الجمهورية من حيث حجم المعاشات المنصرفة للأرامل بقيمة 299 مليون جنيه، استفاد منها 184 ألف أرملة، تليها محافظة الإسكندرية بقيمة 174 مليون جنيه استفاد منها 135.5 ألف أرملة، ثم محافظة الجيزة بقيمة 143 مليون جنيه استفاد منها 130.1 ألف أرملة.

وبلغت قيمة المعاشات التى صرفتها الأرامل بمحافظة الغربية 89 مليون جنيه لعدد 118.5 ألف أرملة، ومحافظة البحيرة بقيمة 84 مليون جنيه بعدد 148.6 ألف أرملة، والوادي الجديد بقيمة 50 مليون جنيه لعدد 2790 أرملة، بينما تذيلت القائمة محافظات جنوب سيناء بمليون جنيه لعدد 851 أرملة، الأقصر بمليون جنيه لعدد 25.5 ألف أرملة، شمال سيناء بمليونى جنيه لعدد 4093 أرملة، مطروح بقيمة 3 ملايين جنيه لعدد 3698 أرملة.

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