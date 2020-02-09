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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائبة الوادي الجديد تتفقد عددًا من مدارس الخارجة

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:29 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد علي مهدي
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تفقد كل من الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة، وذلك خلال زيارته للمحافظة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

التقت النائبة بالمعلمين والطلاب واستمعت إلى تساؤلاتهم حول المنظومة التعليمية الجديدة، وتوافر أجهزة "التابلت" وكفاءتها، وتابعت مبادرة المدارس الخضراء، والفصول والمعامل المختلفة داخل المدرسة.

وفي نفس السياق، زار حجازي مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بالخارجة لمتابعة انتظام، وسير العملية التعليمية بمنظومة الصفوف الأولى.
نائبة الوادي الجديد تتفقد عددًا من مدارس الخارجة
نائبة الوادي الجديد تتفقد عددًا من مدارس الخارجة
نائبة الوادي الجديد تتفقد عددًا من مدارس الخارجة
نائبة الوادي الجديد تتفقد عددًا من مدارس الخارجة

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