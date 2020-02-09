حسن شاكوش عن نجاح «بنت الجيران»: الأغنية حلوة

قال الفنان حسن شاكوش، نجم المهرجانات، إن النجاح الذي حققته أغنية "بنت الجيران" يعتبر نصيبًا، مشيرًا إلى أن التيمة اللحنية والكلمات الجيدة التي تستطيع دخول البيوت المصرية هي سبب نجاح الأغنية.وأضاف حسن شاكوش، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc"، أنه شارك في فيلم "واحد صعيدي" بطولة الفنان محمد رمضان، معقبًا على نجاح أغنية "بنت الجيران" قائلًا: "الحمد لله التوفيق من عند ربنا، وربنا كاتب لكل واحد نصيبه ورزقه، والأغنية حلوة وبعيدة عن موسيقى المهرجان".وأردف: "إحنا شيكنا المهرجان، وفيه تيمة لحنية، وفيه غناء، والكلام لما يكون نضيف ومفيهوش كلام خارج يقدر يدخل كل البيوت"، لافتًا إلى أنه يعمل حاليًا بكبرى الحفلات في مصر.