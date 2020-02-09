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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حسن شاكوش عن نجاح «بنت الجيران»: الأغنية حلوة

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:27 م
حسن شاكوش
حسن شاكوش
ياسمين عباس
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قال الفنان حسن شاكوش، نجم المهرجانات، إن النجاح الذي حققته أغنية "بنت الجيران" يعتبر نصيبًا، مشيرًا إلى أن التيمة اللحنية والكلمات الجيدة التي تستطيع دخول البيوت المصرية هي سبب نجاح الأغنية.

وأضاف حسن شاكوش، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc"، أنه شارك في فيلم "واحد صعيدي" بطولة الفنان محمد رمضان، معقبًا على نجاح أغنية "بنت الجيران" قائلًا: "الحمد لله التوفيق من عند ربنا، وربنا كاتب لكل واحد نصيبه ورزقه، والأغنية حلوة وبعيدة عن موسيقى المهرجان".

وأردف: "إحنا شيكنا المهرجان، وفيه تيمة لحنية، وفيه غناء، والكلام لما يكون نضيف ومفيهوش كلام خارج يقدر يدخل كل البيوت"، لافتًا إلى أنه يعمل حاليًا بكبرى الحفلات في مصر.

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