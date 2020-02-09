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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نقل جثث «مذبحة الهرم» لمشرحة زينهم

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي - إسلام قورة
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أمرت نيابة الهرم برئاسة المستشار عبدالعزيز عثمان، اليوم الأحد، نقل جثامين مذبحة حدائق الأهرام إلى مشرحة زينهم وندب الطب الشرعي لتشريحها وتحديد أسباب الوفاة.

وكلفت النيابة الطب الشرعي بتحديد توقيتات الوفاة لكل جثة من الثلاثة والفارق بين توقيت وفاة كل منهم.

ووصلت سيارات الإسعاف منذ قليل أمام العقار مسرح الجريمة، لنقل القتلى للمشرحة، وطلبت النيابة بإشراف المستشار عبدالمجيد القصاص، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وملابساتها كاملة.

ورجحت التحريات الأولية أن الزوج القتيل قتل زوجته خنقًا، ثم انتحر محتضنًا ابنته بعد قفزه من الطابق الرابع بمنور العقار.

وكانت قد كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الأولية حول العثور على 3 جثث من أسرة واحدة بمنور عقار بمنطقة حدائق الأهرام أن الزوجة مخنوقة والأب والابنة مصابان بكسور وتهشم بالجمجمة.

وشرحت التحريات بإشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن الزوجة تبلغ من العمر 34 عامًا، عثر عليها في "بلكونة" الشقة مخنوقة بـ"كوفية" الزوج.

كما تبين من الفحص برئاسة العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، أن زوجها مقاول، 45 سنة، وابنتهما 9 أشهر عثر على جثتيهما بمنور العقار متوفيين إثر كسر بقاع الجمجمة.

وتبين أن الجثث لكل من: "أشرف. ص"، 45 سنة، مقاول، وزوجته "إيمان. م" 35 سنة، ربة منزل، وطفلتهما "نجوى"، 9 أشهر.

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