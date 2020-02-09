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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال: لدينا أجندة تشريعية مهمة خلال الانعقاد الحالي

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:24 م
الدكتور علي عبدالعال،
الدكتور علي عبدالعال،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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كشف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن أن المجلس أمامه خلال دور الانعقاد الحالي أجندة تشريعية مهمة جدا.

وأضاف خلال الجلسة العامة، التي تناقش مشروع قانون مُقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار: "لدينا مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو كبير جدا ومهم جدا، ولدينا بعض التشريعات الأخرى التي تنظم العملية السياسية وغيرها من التشريعات الأخرى، لذلك لا بد من العمل وبقوة على الانتهاء من هذا الأمر، وأن نساعد بعض".

جاء ذلك بعد أن قدّم بعض النواب تعديلات على مشروع القانون، كشف عبدالعال عن أنها تعوق مناقشة القانون.

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