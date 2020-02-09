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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعال يهنئ وكيل البرلمان على منصبه الجديد بحزب الوفد

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:22 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال
كريمة أبوزيد - السيد السعدني
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هنأ الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الوفد، بصدور قرار من المستشار بهاء أبوشقة بتعيينه رئيسًا شرفيًا للحزب، متمنيًا له التوفيق والتقدم.

ويكون سليمان وهدان ثالث رئيس شرفي حالي للحزب، عقب عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ومصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية.

وكان المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أعلن عن تعيين النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، رئيسًا شرفيًا للحزب بعد موافقة أعضاء الهيئة العليا، جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الهيئة العليا، لإعلان انطلاق انتخابات المكتب التنفيذي للحزب.

وقال أبوشقة، إن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، نموذج للنائب الحزبي الملتزم، معلنًا تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، موضحًا أن اللجنة تتشكل برئاسة سليمان وهدان، وعضوية كل من فؤاد بدراوي، وأميمة عوض، ومحمود سيف النصر، ومحمد الميرغني، ومحمد مدينة، وأمل رمزي.

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